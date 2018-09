tempo di lettura 1'

Sono già terminate pere la sua collegale riprese aggiuntive di. I due attori avevano salutato Londra lo scorso fine settimana (dove sono in corso le riprese del nuovo, di cui sono i protagonisti) per volare ad Atlanta e partecipare a una sessione di riprese extra del cinecomic dei fratelli Russo.

Come dimostrato dal post di qualche ore fa, i due attori sono già atterrati di nuovo in Europa. È probabile che i Marvel Studios si siano accordati con la Sony per consentire ai due attori di partecipare a entrambi i progetti: in tal senso, non è detto che le riprese aggiuntive siano giù terminate per loro.

Dopo Londra, la produzione di Men in Black si sposterà in Marocco, poi anche in Italia e Francia.

Desde su story de Instagram Chris Hemsworth vuelve al set de Men In Black luego de rodar los reshoots de ‘AVENGERS 4’ pic.twitter.com/vWxqGtIXon — MarvelFlix ︽✵︽ (@MarvelFlix) September 23, 2018

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.