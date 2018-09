tempo di lettura 1'

, il film diconispirato alla light novel All You Need Is Kill di Hiroshi Sakurazaka, ha avuto un’ottima accoglienza critica e un esito commerciale non stratosferico, ma sufficiente a “garantire” (il virgolettato è d’obbligo) un sequel.

Nelle ore scorse, il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie, reduce dal successo di Mission: Impossible – Fallout, ha risposto a un follower su Twitter che gli ha domandato a che punto sono i lavori sul capitolo 2 della pellicola in questione.

McQuarrie ha risposto che ci sta lavorando, ma di non sapere nulla circa le tempistiche:

We’re working on it. No idea how or when it will happen. — Christopher McQuarrie (@chrismcquarrie) 23 settembre 2018

Che ne dite? Vorreste vedere un sequel di Edge of Tomorrow?

