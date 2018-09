Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Presentato in Conorso alla 75esima edizione del Festival di Venezia,è il nuovo film di Paul Greengrass incentrato sullo spaventoso attentato terroristico avvenuto in Norvegia nel centro di Oslo e sull’isola di Utøya, in uscita il 10 ottobre su Netflix in tutto il mondo.

Durante il Festival abbiamo avuto l’opportunità, insieme alla stampa, di incontrare il regista e due dei protagonisti. Ecco il nostro resoconto:

PAUL GREENGRASS

Hai visto Utoya, l’altro film dedicato alla tragedia norvegese? Come hai sviluppato il tuo progetto?

No, non l’ho visto. Volevo fare il mio film senza condizionamenti e così ho preferito non vederlo. Quando ho deciso di fare il film ho dovuto riflettere su come farlo: volevo fosse un film su come la Norvegia ha lottato per la sua democrazia, un film su quel che accadde dopo gli attacchi. Quella era la storia che volevo raccontare perché mi pare importante farlo in un momento in cui l’estrema destra sta crescendo nell’occidente. Penso sia rilevante, oggi come oggi, osservare come una nazione lotta per la sua democrazia.

Il problema era: come farlo senza parlare norvegese? Alla fine ho sentito che volevo portare la storia norvegese nel mondo, e sono stato avvantaggiato dal fatto che la Norvegia è una società bilingue, quindi sono abituati a parlare in inglese. Abbiamo lavorato con una troupe e un cast norvegesi, in Norvegia, ed è anche per questo che si parla in inglese: il film ha comunque una forte identità norvegese, nel senso che il cast non ha un accento norvegese, sono abituati a parlare in inglese.

Ovviamente per realizzare questo film abbiamo dovuto chiedere dei permessi speciali: abbiamo contrattato il gruppo di supporto alle famiglie che rappresenta le famiglie delle vittime. Da loro non abbiamo ricevuto alcun endorsement, ma un permesso.

Hanno visto il film?

L’abbiamo mostrato al gruppo di supporto che li rappresenta quasi tutti, l’ha visto prima il board e poi quelli raffigurati nel film. Poi faremo delle proiezioni speciali. Mi hanno detto che avrei trovato tante opinioni diverse su questo film quante persone esistono in Norvegia.

Sappiamo tutti che l’estrema destra sta crescendo un po’ in tutti i paesi europei e negli USA. Cosa ne pensi?

Un film come il mio è parte dell’elaborazione e della costruzoine di senso sull’evento, per questo era importante farlo nella maniera giusta. Ho pensato che fosse necessario includere il “villain”: so che in questo modo gli avremmo dato visibilità, ma la sua presenza serve a raccontare meglio la lotta per la democrazia. La domanda è se, raccontando questa retorica, non peggiori la situazione o se invece sia peggio ignorarlo. Ma credo che nella società di oggi il pericolo sia ignorare e fare finta che non ci sia un problema. Non possiamo chiudere gli occhi o i cinema davanti a questo, fare finta che non esista, dobbiamo combattere sul piano delle idee, ed è quello che fanno queste persone nel film, loro lottano Breivik sul piano delle idee. Mostriamo due giovani che tetimoniano ma ce ne sono stati tanti a testimoniare presentando tante idee contrapposte. E dopo il 1999 credo che abbiamo dimenticato che il nostro stile di vita democratico va difeso sul piano delle idee. Quando ho letto la difesa di Breivik in tribunale ho capito che avrei fatto questo film: mi ha colpito moltissimo come la sua retorica, la retorica che utilizzò nella sua difesa, oggi come oggi sia diventata mainstream. Per me il pericolo non è mostrare la retorica, è non mostrarla, ed è quello che pensano anche le vittime di Breivik.

Hai incontrato Viljar?

Sì, parecchie volte, è una gran persona, così tanti ricordano la sua comparsa in tribunale, uno dei pochi momenti in cui la compostezza superficiale di Breivik è stata compromessa e scossa. Mi ha colpito perché è la storia di un sopravvissuto, ma anche la storia della sua famiglia è particolare Molti in quell’evento hanno una storia simile, in questo senso è universale, ma penso che la sua possa ispirare a essere forti e coerenti con le proprie idee. Viljar è stato capace di confrontare quell’uomo, dimostrandosi migliore di lui, affermando una superiore morale quanto a ideali e modo di guardare il mondo.