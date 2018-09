tempo di lettura 1'

attore e cantante statunitense, famoso per aver interpretato il ruolo del sergente Apone in Aliens – Scontro Finale di James Cameron.

Matthews – che è stato un vero Marine in servizio durante la guerra del Vietnam – è stato trovato privo di vita nella sua abitazione in Spagna nel corso del weekend.

In aggiunta ad Aliens, ha interpretato altri ruoli “miltareschi” in pellicole come Superman III (era il Capo dei Pompieri), Il Quinto Elemento (il generale Tudor) e in 007: Il Domani non Muore Mai (sergente maggiore N.3).