tempo di lettura 2'

ha rilasciato una nuova intervista ( via CB.com ) in cui ha avuto modo di parlare di Guardiani della Galassia Vol. 3.

Gunn che, lo ricordiamo, oltre a essere il fratello di James è anche l’interprete di Kraglin nell’Universo Cinematografico della Marvel, spiega:

Non so bene cosa stia accadendo con Guardiani 3. So che la Disney vuole ancora fare il film. E so che hanno intenzione di usare lo script di mio fratello. Chiaramente è una situazione spiacevole per tutti, in primis per lui, ma anche io mi sono preparato per passare sei mesi al lavoro su questo film e ora è tutto sospeso […] Ovviamente si trovano in una posizione non facile, quella del dover trovare un nuovo regista oltre a far combaciare le agende di tutti gli e le interpreti. Ma so che è in programma. Non venivo contattato da un po, ma di recente sono stato approcciato dalla Marvel che mi ha detto “Sì, vogliamo farlo. Ma non sappiamo con certezza quando”.