tempo di lettura 1'

Durante gli impegni stampa per 7 Sconosciuti A El Royale,ha avuto modo di dire la sua circa un ipotetico sequel di, il cult dei fratelli Coen che quest’anno festeggia 20 anni.

Interpellato in materia, l’attore ha specificato che sarebbe interessato a un seguito a una condizione: “Devo esserci anche io”.

Bridges è poi passato a raccontare un aneddoto sulla lavorazione del film e sulla sua passione di fotografo.

Ho così tanti flash… Sto ripensando a quando ho invitato mia moglie Susan e le mie figlie sul set del film. Era il giorno in cui me ne stavo disteso su una tavola e venivo trascinato sotto queste pin-up in stile bowling e osservavo le loro vagine passando. Mia moglie Susan mi aveva suggerito di usare la parola “inguine”. Le ho chiesto se potevo fare delle foto perché era una grande photo opportunity e lei “Ma per carità, fallo pure”. Così mi metto su quella specie di skateboard, guardo su e vedo tutti questi ciuffi di peli pubici. E opi ho scoperto che quel giorno tutti hanno iniziato a scherzare sul fatto che il Drugo aveva farcito i loro inguini!