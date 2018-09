tempo di lettura 2'

Forse ricorderete tutti il “Fuck Marvel!” gridato dal registadurante la premiere mondiale di. Uscita infelice per cui poi si è scusato subito dopo ( qui trovate maggiori dettagli ).

Ebbene a due anni da quel fatto lo stesso Ayer ha chiarito nuovamente la situazione rispondendo ad in tweet che chiedeva al regista se quel commento fosse un pensiero della major veicolato attraverso di lui:

Ecco il tweet:

Of course not. Someone in the audience yelled it and I repeated it. It got a huge laugh at the time. I apologized shortly thereafter. I’d take it back if I could because it’s not how I roll. Again sorry. I hope that helps.

— David Ayer (@DavidAyerMovies) 22 settembre 2018