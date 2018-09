tempo di lettura 1'

Arriverà più tardi del previsto (anche se non sono chiari i motivi) il nuovodiretto da. La pellicola con David Harbour non arriverà più l’11 gennaio come inizalmente previsto, ma il. Ad annunciarlo è stata pochi minuti fa la Summit Entertainment, che sabato 6 ottobre dedicherà un panel al film in occasione del Comic-Con di New York.

La pellicola si troverà a dover fare i conti con il nuovo film sul Dottor Dolittle con Robert Downey Jr. che arriverà lo stesso giorno, e con Shazam!, atteso per la settimana precedente.

La produzione del reboot si è tenuta in Bulgaria e nel Regno Unito.

Nel cast David Harbour (Hellboy), Ian McShane (il professor Broom), Milla Jovovich (la regina di sangue) e Daniel Dae Kim (Maggiore Ben Daimio). Vietata ai minori, la nuova storia ruoterà attorno all’eroe rosso che dovrà fare i conti con una strega del Medioevo che è decisa a distruggere l’umanità.

Questa la possibile sinossi preliminare: