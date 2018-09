tempo di lettura 2'

L’attore ingleseè un volto piuttosto noto nella saga di Star Wars. È infatti apparso in quasi tutti i capitoli del franchise, anche se sempre in personaggi di contorno diversi. Davis si è ritagliato anche un piccolo spazio innel ruolo di Weeteef Cyubee, un membro della resistenza guidata da Saw Gerrera.

Ebbene Davis, parlando con Screen Rant , ha voluto parlare dello stile registico adottato da Gareth Edwards per girare il film. Ecco cosa ha dichiarato:

Come in tutti questi tipi di film si gira molte più cose di quelle che poi finiscono nel prodotto finale, specialmente con Gareth Edwards che ha girato in una maniera davvero unica dove le situazioni erano quasi improvvisate, non sapevamo mai quando stava filmando o meno, quindi continuavamo a fare le nostre cose nel caso stesse riprendendo.

