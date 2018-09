tempo di lettura 1'

Dopo Praga, tocca a Venezia. Le riprese di, sequel di Homecoming, sono in procinto di iniziare anche nel nostro paese.

Come riportato dal Corriere del Veneto, la produzione girerà per un totale di 12 giorni in dieci località del centro storico, da via Garibaldi alla Celestia, passando per Cannareggio, il Canal Grande, San Marco, Rialto e San Basilio:

Si parte domani e venerdì con il primo “ciak si gira” a Castello, la location numero 1 chiamata “Crappy hotel” (hotel scadente), e sul rio di Sant’Anna sarà allestito il pontile dell’Uomo ragno, dove nessun mezzo può attraccare e dove quasi sicuramente sarà affondata una barca come prevede il copione.

A San Basilio si girerà il 2 ottobre, poi gli attori e le comparse (circa 1000) si sposteranno a Santa Maria Formosa (3,4,5, ottobre), poi a Rialto (7 ottobre) e infine a Canal Grande, nei pressi dell’Erbaria.

Stando al giornale, in città sbarcheranno anche Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal, Michael Keaton e forse Samuel L. Jackson.

Vi terremo aggiornati. Intanto ecco le primissime foto dell’arrivo di Tom Holland e Zendaya.

22 fotos em HQ do Tom Holland e Zendaya chegando hoje cedo em Veneza (Itália) para as gravações de #SpiderManFarFromHome 📸 https://t.co/qS23lIBHki pic.twitter.com/1q50AwcMya — Tom Holland Photos (@thollandphotos) September 26, 2018

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Michael Keaton, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.