Non ci sono ancora notizie certe sul nuovo film diche verrà diretto da, specie in relazione al chi vestirà i panni dell’Uomo Pipistrello, ma intanto il regista ha parlato , durante il press tour della Television Critics Association, di come la sua storia sarà influenzata da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, il personaggio creato da Robert Louis Stevenson per il romanzo

Nel mentre Umberto Gonzalez, che ha un rapporto abbastanza altalenante col concetto di credibilità degli scoop. sostiene che Reeves stia lavorando alla revisione della prima bozza della sceneggiatura che è stata apprezzata dalla Warner. A suo dire, la produzione potrebbe partire nell’estate del 2019.

LIL BATMAN UPDATE: The studio loves Matt Reeves’ first draft of his BATMAN script, he is currently doing revisions & the film is being eyed for a hopeful summer 2019 production start. Of note, the current DC regime is committed to getting this take on the Caped Crusader correct! pic.twitter.com/PsOBNxxa8T

— Umberto Gonzalez (@elmayimbe) 25 settembre 2018