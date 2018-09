tempo di lettura 1'

Siamo in attesa dell’imminente arrivo del primo trailer di, il nuovo capitolo del franchise diretto dache arriverà nelle sale a febbraio del prossimo anno.

Durante il KinoExpo tenutosi in Russia la scorsa settimana, è stato proposto un promo che è anche finito online su Reddit, che stando a quanto specificato da TrailerTrack, sarebbe “solo” una versione non definitiva per gli esercenti russi.

Quello destinato alla diffusione pubblica dovrebbe arrivare con Venom la prossima settimana.

We expected it to be with Venom in any case. What was leaked was the unfinished teaser shown to industry at KinoExpo in Russia last weekend. https://t.co/sFURYFVnni

— TrailerTrack (@trailertrack) 25 settembre 2018