A fine agosto era arrivata la notizia che, per la seconda volta in dodici mesi e per la terza volta in totale, stava cominciando un percorso per la Riabilitazione Alcologica.

Trovate tutti i dettagli in questo articolo.

In seguito a ciò, è anche emersa una voce alquanto preoccupante circa il futuro della star nel DCEU. Secondo il rumour, Affleck potrebbe perdere la parte di Batman in quanto non assicurabile (trovate tutto quello che c’è da sapere qua).

Nelle ore scorse, il sempre informatissimo TMZ ha pubblicato delle nuove foto di Ben Affleck in “libera uscita” dalla clinica per via di un meeting con la Warner Bros.

Nello scatto tiene in mano quello che sembrerebbe essere uno script, anche se è difficile ipotizzare che si possa trattare di materiale relativo a Batman, considerando che, di solito, le sceneggiature dei cinecomic vengono trattate con un livello di sicurezza e paranoia elevatissimo. Forse potrebbe trattarsi di un nuovo progetto considerando che il Affleck ha da sempre un rapporto preferenziale con lo studio.

TMZ specifica anche che l’attore/regista starebbe rispondendo in maniera ottima alla terapia di recupero.