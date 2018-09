tempo di lettura 1'

In una recente intervista con RTE Entertainment,ha parlato delle fonti di ispirazione per il suoin, il cinecomic Sony in arrivo a ottobre.

L’attore ha ammesso di essersi ispirato in parte al celebre lottatore Conor McGregor:

C’erano degli aspetti di Eddie Brock da associare a personalità fisicamente molto prestanti. E naturalmente Conor lo è senza dubbio. Lo studio voleva mettere in scena un personaggio che sapesse combattere, come sempre accade in questi film di supereroi. Volevano qualcuno che potesse reggere qualche colpo e Conor ovviamente in questo senso era perfetto. Poi c’erano altre sfumature da considerare, nevrosi in stile Woody Allen. Se unisci queste al carattere di Conor ti ritrovi il personaggio.

Sulla possibilità che McGregor finisca per apprezzare la sua interpretazione, Hardy ha ammesso:

Non credo sia interessato. Conor mi sembra il tipo a cui piace badare a certe cose.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film racconterà le origini di Venom ed è diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker e Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal. Nel cast Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate e Ron Cephas Jones.

Venom uscirà il 4 ottobre 2018.