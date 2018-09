Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Ma anche di sterili polemiche per il ruolo di Nagini, come vi abbiamo spiegato ieri.

Nel nutrito team di entusiasti per il trailer e di sostenitori della Rowling per una scelta artistica che la scrittrice ha peraltro motivato in modo inappuntabile, c’è anche Macaulay Culkin, ex enfant prodige del cinema per ragazzi degli anni novanta.

Culkin ha preso parola su Twitter per appoggiare l’artista britannica e per chiederle anche di darle una parte nel terzo capitolo della saga ambientata nel Wizarding World. D’altronde, come specificato nei suoi tweet, ha una certa esperienza in ambito cinematografico e magico, visto che oltre al Kevin di Mamma ho Perso l’Aereo è stato anche Pagemaster!

Hey @mrdanfogler put in a good word for me. There’s a back rub in it for you. 😉

BTW, it’s me Macaulay Culkin (From Home Alone 2/we’re friends in real life).

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 26 settembre 2018