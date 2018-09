tempo di lettura 1'

Qualche settimana fa da Bloodydisgusting aveva rivelato che(Scappa – Get Out) si trovava (secondo un rumour) in trattative per produrre un remake di, primo iconico film della trilogia horror iniziata nel 1992.

Ora Tony Todd, protagonista della pellicola originale, parlando con Nightmare on Film Street, si è detto favorevole ad un possibile remake curato proprio da Peele:

Se Jordan lo vuole fare, che lo faccia. So che mi piacerebbe che lo facesse qualcuno con intelligenza, che scavi nella componente razziale di Candyman e parli del perché lui esista.

La pellicola originale (anno 1992) diretta da Bernard Rose e con Tony Todd nei panni del personaggio era tratta dal racconto The Forbidden, dello scrittore (ma anche regista e fumettista) Clive Barker e ha dato vita a due sequel, l’ultimo dei quali, Candyman – Il Giorno della Morte, uscito nel 1999.

