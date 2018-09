Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Si torna a parlare di, il cinecomic Fox con Channing Tatum, da tantissimo tempo in lavorazione.

Simon Kinberg, regista di Dark Phoenix, ne ha discusso con IGN e ha spiegato che, visto che per il momento la fusione con la Disney non è stata ancora formalizzata del tutto, la Fox continuerà a sviluppare autonomamente i propri progetti:

Gambit ha già un ottimo script, intendiamo cominciare a inizio anno prossimo. Di Multiple Man lo script è in fase di sviluppo proprio ora. Per la X-Force attendiamo che Drew Goddard finisca con il suo film che uscirà tra poche settimane [7 Sconosciuti a El Royale] e poi lavorerà allo script prima di piazzarsi in cabina di regia.

A proposito del film con Channing Tatum, Kinberg ha spiegato:

Gambit è un truffatore, un donnaiolo, perciò abbiamo pensato che questa sua spavalderia si prestasse bene a una commedia romantica. Quando parlo di commedia romantica uso il termine in maniera riduttiva, sarebbe un po’ come definire Logan un western. In Logan non ci sono pistoleri che se ne vanno in giro, è soltanto una sfumatura. Quella di Gambit è un tipo di sfumatura da commedia romantica o commedia sul sesso, pur restando un film di supereroi con eroi e antagonisti.