tempo di lettura 1'

, interprete dinell’Universo Cinematografico della Marvel, non ha intenzione di dirigere il terzo capitolo di Guardiani della Galassia.

Cooper, ancora impegnato nella promozione di A Star is Born, film che ha diretto, co-sceneggiato, interpretato e prodotto, ha avuto modo di affrontare l’argomento in una chiacchierata fatta con il magazine irlandese Joe.

Quando gli è stato chiesto se, specie in seguito al plauso critico ricevuto dalla pellicola in cui recita al fianco di Lady Gaga, qualcuno in Disney l’abbia “avvicinato” con la proposta di dirigere Guardiani della Galassia Vol. 3, ha risposto:

Per dirigere il film? Non potrei mai dirigere qualcosa che non ho scritto. No, non potrei mai dirigere un film che non ho anche sceneggiato.

Qualche giorno fa, Sean Gunn, fratello di James nonché interprete di Kraglin nell’UCM, aveva rivelato che, stando alle ultime informazioni in suo possesso, la Disney sarebbe comunque intenzionata a impiegare lo script già ultimato da James Gunn.

