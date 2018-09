tempo di lettura 1'

Continua la corsa dial box-office italiano: il film Pixar batte tutte le nuove uscite anche venerdì e rimane stabilmente in testa, incassando altri 389mila euro, ottenendo la miglior media della top-ten e salendo a quasi 6.4 milioni di euro complessivi.

Seconda posizione per The Nun: la Vocazione del Male, che incassa 211mila euro e sale a 3.5 milioni di euro, mentre al terzo posto Blackkklansman incassa 63mila euro, per un totale di 106mila euro in due giorni. Michelangelo – Infinito al quarto posto incassa 52mila euro, per un totale di 98mila euro in due giorni.

Al quinto posto Ricchi di Fantasia incassa quasi 50mila euro, per un totale di 82mila euro in due giorni. Al sesto posto Sei Ancora Qui incassa 37mila euro e sale a 61mila euro complessivi, mentre al settimo posto L’Uomo che Uccise Don Chisciotte incassa 33mila euro e sale a 60mila euro in due giorni.

L’altra nuova uscita in top-ten è Tutti in Piedi, al nono posto con 28mila euro e 46mila euro complessivi.