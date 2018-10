tempo di lettura 2'

Ottimo weekend per, meno per il box-office italiano. Le nuove uscite non sono riuscite a sfondare, mentre rispetto all’anno scorso il mese di settembre ha chiuso in calo come già anticipavamo ieri (aggiungendo il 30 settembre, siamo a 42.4 milioni di euro contro 47.9 di un anno fa).

Il film Pixar raccoglie quasi 2.5 milioni di euro in quattro giorni, ottenendo la miglior media della classifica e salendo a 8.3 milioni di euro complessivi. Al secondo posto The Nun: la Vocazione del Male incassa un milione di euro, salendo a 4.2 milioni di euro, sempre nettamente sopra gli altri film della saga. Apre invece al terzo posto Blackkklansman, con 403mila euro in quattro giorni, mentre Ricchi di Fantasia debutta al quarto posto con 329mila euro e Michelangelo – Infinito al quinto posto incassa 312mila euro.

Al sesto posto Sei Ancora Qui incassa 229mila euro, mentre L’Uomo che Uccise Don Chisciotte apre al settimo posto con 195mila euro. Tutti in Piedi apre all’ottavo posto con 187mila euro. Sei nuove uscite in top-ten, insomma, e solo Blackkklansman nel podio (al terzo posto), a dimostrazione che affollare il mese di settembre di film non è stata un’idea buonissima. Ci sono poi altre nuove uscite, tutte fuori top-ten: La Casa dei Libri al quindicesimo posto non incassa nemmeno 100mila euro, Girl al diciassettesimo posto ne raccoglie 52mila, Mio Figlio al ventottesimo posto raccoglie 5mila euro.

Tornando in top-ten, Una Storia senza Nome al nono posto incassa 167mila euro, per un totale di 617mila euro, mentre The Equalizer 2 – Senza Perdono al decimo incassa 146mila euro e arriva a 1.3 milioni complessivi.