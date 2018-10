tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline sarà il protagonista di, film diretto da(Una Notte al Museo).

Descritto come una sorta di The Truman Show il film seguirà un uomo di nome Guy che scopre di essere il personaggio secondario di un violento videogame open world. Il videogioco sta però per essere chiuso in vista di un sequel e Guy sarà costretto ad iniziare una rivoluzione. L’ultima bozza della sceneggiatura è stata scritta da Matt Lieberman.

Greg Berlanti e Sarah Schechter della Berlanti Productions produrranno il progetto.