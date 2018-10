tempo di lettura 1'

Durante gli impegni stampa perha parlato delle scene tagliate dal cinecomic Sony in arrivo tra pochi giorni al cinema.

Quando all’attore è stato chiesto di scegliere la sua scena preferita del film, come potete vedere dal video in calce all’articolo, Hardy ha risposto:

Scene che non sono nel film. Ci sono, tipo, 30-40 minuti di sequenze che non sono nel film…tutte tagliate. Scene da burattinaio pazzo, da commedia nera. Non sono più state inserite.

Riz Ahmed poi ha spiegato al collega che non necessariamente tutte le scene che ha gradito girare possono funzionare nel montaggio finale. “Mi stai dicendo che non erano buone?” gli ha chiesto Hardy. “Mi dispiace essere io a dirtelo, ma sì“. Dispiaciuto, l’interprete di Eddie Brock ha concluso: “Si sente The Sound of Silence sulla mia faccia? Hello darkness, my old friend…”

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film racconterà le origini di Venom ed è diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker e Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal. Nel cast Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate e Ron Cephas Jones.

Venom uscirà il 4 ottobre 2018.