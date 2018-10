West Side Story: Justin Peck sarà coreografo del film di Steven Spielberg

tempo di lettura 1'

Sarà il vincitore del Tony Awarda curare le coreografie del nuovoche verrà diretto da Steven Spielberg.

Coreografo e ballerino solista presso il New York City Ballet, Peck è stato premiato per il suo lavoro in Carousel, il revival diretto da Jack O’Brien la cui produzione a Broadway si è conclusa il 16 settembre.

“Si tratta di un sogno divenuto realtà,” ha commentato Peck. “Lavorare in un team illustre e ricco d’ispirazione per presentare West Side Story al pubblico odierno è una cosa che non immaginavo sarebbe mai potuta accadermi. L’originale è stata una delle forze che mi hanno guidato verso la danza, quindi per me è un onore anche a livello profondamente personale”.