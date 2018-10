Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In una recente intervista con EW , durante la promozione del nuovo Halloween, John Carpenter ha confermato di non essersi ritirato dal mondo della regia.

“Adorerei dirigere qualcosa, se è appropriato per la mia età” ha spiegato. “Non intendo girare un altro La Cosa, però. Non voglio tornare nell’Artico, non lo farò. Voglio prenderla con calma, voglio godermela“.

Ha poi proseguito dicendo:

Ho sempre voluto girare qualcosa in Europa, qualcosa a Venezia, anche se non ho una storia. Che posto! Che posto strano! Venezia sta affondando! Wow. Ma non lo so, sarebbe divertente girare in Europa.

Ci sono due cose importanti nella mia veto, però. La pallacanestro, quando inizia la stagione, e i videogiochi. Per giocare devi sederti su una sedia e non fare altro. Lo adoro. È quello il mio lavoro adesso, sedermi e non fare nulla.