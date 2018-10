tempo di lettura 2'

Con tutta probabilità negli ultimi giorni vi potrebbe essere capitato di leggere un qualche articolo riguardante il nuovo messaggio che la Federal Emergency Management Agency (Fema) ha inoltrato – come prova – a tutti i telefoni cellulari americani.

La Fema – in italiano Ente federale per la gestione delle emergenze – è l’equivalente americano della nostra Protezione Civile. Con questa nuova operazione ha voluto testare invio e ricezione di un messaggio che, contrariamente ai precedenti, non consente ai possessori di un telefono cellulare di disattivare la ricezione (a patto di non avere il mobile spento o di trovarsi in un’area senza campo). Il tutto è ovviamente atto ad avvisare la popolazione americana in caso di emergenza.

Il testo, accompagnato da un suono e una vibrazione, recita: “QUESTO E’ UN TEST del National Wireless Emergency Alert System. Non è richiesta alcuna azione”.

Ribattezzato prontamente come “il messaggio spedito da Trump a tutti gli americani” ha catturato anche l’attenzione dei fan e delle fan dell’Universo Cinematografico della Marvel che l’hanno subito accostato a… Thanos.

Il motivo? È presto detto. Non tutti hanno effettivamente ricevuto la notifica e si sono pertanto sentiti destinati a essere polverizzati come dopo il celeberrimo “SNAP” del villain Marvel:

The people who didn’t receive the #PresidentialAlert are probably the same people who would have died when Thanos snapped his fingers. — Delaney Strunk (@delaknee) 3 ottobre 2018

okay so only like half of the US got the presidential alert so it is confirmed that trump is thanos and the ones who didn’t get the alert are getting snapped — lauren ︽✵︽ (@captaindanverz) 3 ottobre 2018

i thought thanos snapped for a second but it was just trump hittin everyone with the “you up?” text — grilled spooked nacho 🎃 @ NYCC (@AwestruckVox) 3 ottobre 2018

Thanos killing you > trump texting you https://t.co/MIojnUVbtM — Fernie (@Nandersssss) 3 ottobre 2018

Seeing tweets about who did get the #PresidentialAlert and who did not kinda feels like those of us that didn’t get it got spared from Thanos’ snap. pic.twitter.com/4jXy27tjXi — Michael MPH (@PhillyPartTwo) 3 ottobre 2018

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

FONTE: CB.com, CB.com