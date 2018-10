tempo di lettura 1'

The Wrap riporta in esclusiva il nome dell’attrice che interpreterà Renee Montoya in, lo spin-off di Suicide Squad scritto da Christina Hodson con protagonista Margot Robbie nei panni di Harley Quinn.

Si tratta di Rosie Perez, di recente apparsa in serie tv come Rise (in cui interpreta Tracey Wolfe) e Bounty Hunters, in cui veste i panni di Nina Morales.

La Warner Bros. ha fissato la data d’uscita al 7 febbraio 2020, mentre le riprese partiranno a inizio 2019.

La pellicola, tutta al femminile, sarà incentrata su un gruppo di eroine e nemesi dell’universo DC. Oltre ad Harley Quinn, nella pellicola ci saranno Cacciatrice, Black Canary, Renee Montoya e forse anche Cassie Cain. La nemesi dovrebbe essere Maschera Nera.

Nel cast Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez e Jurnee Smollett-Bell.