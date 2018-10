tempo di lettura 2'

A fine agosto avevamo appreso che, per la seconda volta in dodici mesi e per la terza volta in totale, stava cominciando un percorso per la Riabilitazione Alcologica.

In seguito a quella notizia, era anche emersa una voce alquanto preoccupante circa il futuro della star nel DCEU. Secondo il rumour, Affleck rischierebbe di perdere perdere la parte di Batman in quanto non assicurabile (trovate tutto quello che c’è da sapere qua).

In merito al coinvolgimento di Affleck nei cinecomic Warner non possiamo fare altro che attendere gli sviluppi della situazione, ma, intanto, possiamo segnalare, grazie a quanto diffuso dalla stessa star via social, che il percorso di riabilitazione in sede pare essere giunto al termine.

Ben Affleck ha difatti condiviso un messaggio, sui sui profili social, che potete trovare qua sotto preceduto dalla nostra traduzione.

Questa settimana ho terminato la mia permanenza di 40 giorni presso una clinica per la Riabilitazione Alcologica della quale resto comunque paziente ambulatoriale. Il supporto ricevuto dalla mia famiglia, dai miei colleghi e dai fan significano, per me, più di quanto io possa esprimere a parole. Mi hanno dato la forza e il coraggio necessari a parlare apertamente della mia malattia. Combattere una dipendenza è una lotta difficile che può durare una vita intera. E proprio per questo non si è mai davvero dentro o fuori un percorso di terapia. È un impegno a tempo pieno. Una lotta che sto combattendo per me stesso e la mia famiglia. Sono davvero tante le persone che hanno avuto la forza di parlare di questi problemi sui social media, del loro viaggio delle dipendenze. Ed è anche voi che voglio ringraziare. La vostra forza è una fonte di ispirazione e aiuto per me e lo è in modi che neanche credevo possibili. So di non essere solo. E come ho dovuto ricordare anche a me stesso, cercare aiuto è un segno di coraggio, non è un fallimento, non è ammettere di essere deboli. Con accettazione e umiltà, continuo ad avvalermi dell’aiuto di tante persone a cui va tutta la mia gratitudine. E, mentre affronto questo percorso, spero di poter anche essere d’esempio a chi sta soffrendo (per qualcosa di analogo, ndr.).

