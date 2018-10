tempo di lettura 1'

Circa un anno fa abbiamo appreso che l’acclamato regista di The Raidera in fase di trattative con la Warner Bros. per la regia del film in solitario dedicato a Deathstroke. Da quel momento non si è saputo più nulla.

Lo scorso aprile, poi, la star del film Joe Manganiello aveva alluso a “ingranaggi in movimento” senza sbilanciarsi troppo.

Oggi tocca a nuove dichiarazioni dal regista in persona, che ha lodato Manganiello per la sua incredibile conoscenza del personaggio e che ha confermato di aver discusso con la Warner Bros. della possibilità di dirigere il film in passato. Oltre a questo, nient’altro: