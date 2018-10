tempo di lettura 2'

Nelle prossime ore al New York Comic-Con verrà mostrato il primo trailer di, atteso film diretto da

Nell’attesa la star del film, ovvero David Harbour (Stranger Things) ha diffuso in rete via Twitter un nuovo, suggestivo banner artistico del lungometraggio in cui possiamo dare uno sguardo a tutti gli altri protagonisti della pellicola.

Potete vedere il poster qua sotto:

it’ll be HOT AF tomorrow at the javits center

so roll out the BIG RED carpet quickly AF 🙄😈

looking forward to geek out with my nerd brothers and sisters over #hellboy with creator @artofmmignola , and the talented @SashaBianca23 , @danieldaekim and #ianmcshane . #NYCC pic.twitter.com/b0lry9HzXn

— David Harbour (@DavidKHarbour) October 5, 2018