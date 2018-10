Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

A fine agosto,) è entrato ufficialmente a far parte della pellicola di JJ Abrams che chiuderà la saga cinematografica degli Skywalker.

In un podcast risalente a qualche giorno fa, l’attore ha parlato del suo ruolo lasciando intendere che, almeno per il momento, pare collegato “solo” al primo atto di Star Wars IX:

Il regista, J.J.Abrams, è un mio amico e mi aveva detto che, a un certo punto, avrei avuto la possibilità di leggere lo script. Mi disse ‘Devi sapere che ci sono delle sequenze imponenti nel secondo e nel terzo atto, ma siccome ora stiamo girando il primo atto ti ho messo lì e sembra che non sarai tanto in giro negli altri, ma proprio perché ci concentreremo prima sull’Atto Uno, ti voglio lì e ti voglio completamente concentrato su quello. Per cui leggi lo script, ma tieni a mente che non passerà molto tempo prima di una riscrittura o una di queste cose e magari ti vedremo un po’ di più’. E così ho letto lo script, è fantastico e, ovviamente, non vi posso dire nulla.