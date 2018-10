tempo di lettura 1'

Come anticipato dalle anteprime, èa dominare la classifica americana venerdì. Il cinecomic Sony raccoglie infatti 32.7 milioni di dollari (di cui 10 giovedì sera), e si prepara a vincere il weekend con una cifra che oscillerà tra i 70 e i 75 milioni di dollari: il miglior esordio di sempre per il mese di ottobre (batterà il record di, 55.8 milioni di dollari). In particolare, il primo giorno è pari a quello di cinecomic come

Seconda posizione per A Star is Born, che incassa 15.8 milioni di dollari (di cui 3.2 milioni giovedì sera), includendo le pre-anteprime di martedì e mercoledì, la pellicola sale a 17.1 milioni di dollari. A questo punto l’idea è che il dramma musicale possa arrivare a 44 milioni nel weekend, una cifra nettamente sopra le aspettative iniziali, merito anche del punteggio CinemaScore A, che dimostra un ottimo passaparola.

Lunedì mattina vi aggiorneremo con le stime del weekend.