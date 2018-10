Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In occasione del Comic-Con di New York (dove sono state mostrate nuove scene dal film), Simon Kinberg ha parlato dichiedendo scusa per, il terzo capitolo del franchise targato 20th Century Fox di cui è stato sceneggiatore.

Ha poi parlato del film in arrivo l’anno prossimo ammettendo di essersi lasciato ispirare da…Thor: Ragnarok.

Ecco quanto dichiarato:

Mi dispiace per X-Men 3. Abbiamo provato a raccontare la storia di Fenice Nera e non l’abbiamo fatto bene. In questa storia, invece, non ci sarà la trama legata alla “cura”, nient’altro. È la storia di Dark Phoenix com’è raccontata nei fumetti e nei cartoni. Sophie è al centro del film, ecco perché è lei la protagonista del primo poster. Il film ruota tutto intorno a lei.

È un film che va nello spazio, è cosmico, e in effetti è ispirato da quello che Taika [Waititi] ha fatto con Thor. Il tono è completamente diverso, ma mi riferisco all’abilità di girare un film su un personaggio mantenendolo solido e di intrattenimento ma in universi completamente nuovi. Il personaggio di Jessica Chastain è un alieno e non posso dirvi altro. Ma sì, è la storia di Fenice Nera e se avete letto il fumetto credo che il film vi piacerà.