tempo di lettura 2'

Durante il New York Comic-Con la 20th century Fox ha presentato al pubblico una scena tratta da, nuovo film diretto dala cui uscita è stata recentemente rimandata da dicembre a febbraio 2019.

La scena in questione, non ancora del tutto completa a livello visivo, mostrava la protagonista al centro di una competizione di Motorball, disciplina sportiva immaginaria presente anche nel noto manga originale da cui il film è tratto.

Ecco la descrizione della sequenza offerta da ComingSoon.net:

La scena si apre su un enorme stadio con una tortuosa pista non dissimile da quelle di Speed ​​Racer delle sorelle Wachowski.

ANNUCIATORE: Signore e signori… questo…è…Motorball! I contendenti prendano posizione.

Arriva quindi in pista anche la novellina Alita (Rosa Salazar) sui pattini, saluta la folla sorridendo. In tribuna Ido (Christoph Waltz) osserva i vari concorrenti con il suo binocolo notando qualcosa di strano e si mette in comunicazione con Alita tramite un walkie-talkie.

IDO: Quella non è una squadra ufficiale, sono cacciatori, guerrieri. Alita, è una trappola, devi uscire da lì. Ti uccideranno! ALITA: Quali? IDO: Tutti loro!

“Andateci piano ragazzi” dice Alita agli altri giocatori che la osservano con intenzioni omicide. Tutti loro sono più grandi e ciberneticamente avanzati di lei.

Quella che segue è una competizione intensa e frenetica di Motorball come nel manga originale. Alita sfreccia sulla pista mentre gli altri concorrenti la attaccano. Ad un certo punto strappa la testa di un ragazzo mormorando “Oh ca**o”, prima che un altro concorrente si impadronisca della testa.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film è l’adattamento cinematografico della graphic novel giapponese in 9 parti intitolata Battle Angel Alita e ambientata in un mondo post-apocalittico popolato da uomini, macchine e cyborg. Lo scienziato Dr. Ido recupera una cyborg, Alita, da una discarica del 26esimo secolo. Divenutone un surrogato di padre, Ido scopre che Alita è una sorta di Angelo della Morte che potrebbe rompere il cerchio di morte e distruzione nel quale ruota il mondo post-apocalittico, devastato 300 anni prima da una terribile guerra mondiale.

Alita: Angelo della Battaglia uscirà il 14 febbraio 2019 in Italia.