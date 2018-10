tempo di lettura 2'

Bradley Cooper è stato parecchio impegnato nella promozione stampa del suo, pellicola da lui scritta, diretta e prodotta, in cui recita al fianco di Lady Gaga e già in odore di Oscar.

Visto che Cooper veste anche la “pelliccia digitale” di Rocket Raccoon nell’Universo Cinematografico della Marvel, in una chiacchierata fatta con la BBC la star è finita anche a parlare di Avengers: Infinity War e di come Thanos… non abbia tutti i torti!

È straordinario (Josh Brolin nei panni di Thanos, ndr.). È grazie a lui che il film funziona. Thanos è… mamma mia che personaggio. E lo è grazie al fatto che ti fa pensare “Però non ha tutti i torti, no?”. Ha delle argomentazioni dalla sua. Una parte di me è contenta che se ne stia seduto lì, sulla sua sedia, col sole che tramonta. Sia chiaro, detesto il fatto che metà della popolazione del mondo se ne sia andata, ma c’è una parte di me che pensa “Ha avuto successo!”. Non so davvero cosa questo possa dire di me…

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, è uscito negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.