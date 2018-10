tempo di lettura 2'

Come sappiamo le parti relative al Joker di Jared Leto insono piuttosto risicate.

Nonostante però il film sia arrivato nelle sale già da qualche anno i fan continuano ad interrogarsi su alcune questioni legate alla pellicola. Negli ultimi giorni ad esempio un fan si è chiesto perché in un particolare frame del film appare una tutina da bambino in una scena che coinvolge il Joker.

Il regista David Ayer ha risposto su Twitter a questo quesito che quel vestitino presente nella scena è lo stesso che vediamo nella visione di Harley Quinn provocata dall’Incantatrice nel terzo atto del film in cui immagina una vita ordinaria insieme al suo amato Joker.

Una risposta che tuttavia non fa molta luce sulla questione.

Someone should ask Ayer why he included baby clothes in this scene. I would but I don’t think I can get a reply. Lol. pic.twitter.com/Ws4y8qZ0In — Mister J 🎃 (@ColdBloodedJoke) 8 ottobre 2018

All good! Those are the same onesies the babies were wearing in Harley’s fantasy vision. https://t.co/6K0sJcLP3O — David Ayer (@DavidAyerMovies) 8 ottobre 2018

Questa la sinossi del film:

È bello essere cattivi! Raggruppa una squadra composta dai più cattivi, pericolosi e galeotti supervillain, fornisci loro l’arsenale più potente a disposizione del governo e spediscili in missione per sconfiggere una misteriosa, enigmatica entità. L’ufficiale dell’Intelligence americana, Amanda Waller, ha individuato un ristretto manipolo di malvagi individui, gente che non ha nulla da perdere. Tuttavia, quando capiranno che non sono stati scelti per avere successo, ma per essere incolpati quando falliranno inevitabilmente, cosa cercherà di fare questa Suicide Squad? Morirà provandoci o ciascun deciderà per sé?

La pellicola, diretta da David Ayer, è uscita nelle sale americane il 5 agosto e il 13 agosto in Italia.

Nel cast del film Will Smith (Deadshot); Joel Kinnaman (Rick Flagg); Margot Robbie (Harley Quinn); Jared Leto (Joker); Jai Courtney (Boomerang); Cara Delevingne (Enchantress); Viola Davis (Amanda Waller); Jay Hernandez, Common, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Karen Fukuhara, Adam Beach, Scott Eastwood, Ike Barinholtz.

Scritto e diretto da David Ayer, il film è basato sul fumetto ideato originariamente da Robert Kanigher e Ross Andru nel 1959.

FONTE: CB