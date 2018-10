Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

A patto chevada bene al botteghino (e a giudicare dai primi incassi sembra proprio di sì), la Sony metterà presto in sviluppo un sequel. Ma chi sarà la nemesi del nuovo film? Se avete visto la scena dei titoli di coda del cinecomic ora nelle sale saprete che le intenzioni della produzione sono quelle di puntare su, alter ego di Cletus Kasady, con il volto di

ComicBook ne ha parlato con Ruben Fleisher durante la promozione del film. Ecco le parole del regista:

Ovviamente ho un rapporto molto stretto con Woody. È uno dei miei attori preferiti, se non il mio preferito in assoluto, e poi è una persona semplicemente incredibile. Perciò quando abbiamo pensato di inserire quella scena e stendere le basi per un potenziale sequel, è la prima persona che mi è venuta in mente. È stato un pensiero egoista, perché non vedo l’ora di tornare a lavorare con lui, che si tratti di Zombieland 2 o del sequel di Venom.