tempo di lettura 1'

Momento di difficoltà per la Annapurna Pictures di Megan Ellison.

La giovane casa di produzione di pellicole come Vice, The Sisters Brothers, Detroit, Foxcatcher, Zero Dark Thirsty e The Master ha deciso di abbandonare la produzione di due pellicole. La prima è il film su Fox News di Jay Roach scritta da Charles Randolph, con protagonisti Charlize Theron, Nicole Kidman, John Lithgow, Margot Robbie e Malcom McDowell: The Hollywood Reporter sostiene che si tratta di problemi di budget (sarebbero stati sforati i 35 milioni previsti iniziali). Bron Studios ora co-finanzierà il progetto, mentre Focus Features, Amblin e Participant Media sono in trattative per acquisire il film a due settimane dall’inizio delle riprese.

Ma non è tutto: la Annapurna ha deciso anche di lasciare il film sulle stripper con Jennifer Lopez basato sull’articolo del New York Magazine “The Hustlers at Scores”. La pellicola, prodotta da Elaine Goldsmith-Thomas e Benny Medina, ora è nelle mani di STX.

Nella giornata di ieri Chelsea Barnard, President of Film, ha lasciato l’azienda: non è un segnale incoraggiante. Fonti dell’Hollywood Reporter sostengono che la Annapurna stia affrontando diversi problemi finanziari: la cosa diventa particolarmente interessante ora che è coinvolta nel 25esimo film della saga di James Bond, che verrà distribuito negli USA dalla MGM (con cui ha una joint venture).