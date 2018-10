tempo di lettura 1'

It’s a wrap.

Ovviamente non in termini assoluti, ma per Karen Gillan.

L’attrice scozzese, nelle ore scorse, ha postato una Instagram Story in cui la vediamo impegnata in sala trucco in quello che si accinge a essere il suo ultimo giorno sul set delle riprese aggiuntive di Avengers 4, il sequel di Avengers: Infinity War ancora privo di titolo ufficiale.

Ecco uno screenshot della IGstory:

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.