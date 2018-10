Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Dopo la Bestia e David Dunn, arriva anche Elijah Price.

Nel nuovo, il terzo, motion poster di Glass troviamo infatti il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson in questa nuova pellicola di M. Night Shyamalan che si pone come sequel tanto di Split, quanto di Unbreakable – Il Predestinato.

Potete vedere il poster qua sotto.

Prima però vi ricordiamo che domani arriverà online il nuovo trailer…

Samuel L. Jackson is The Mastermind. Watch the new trailer for #GlassMovie tomorrow. pic.twitter.com/qLcoodpcCI

— Glass (@GlassMovie) 10 ottobre 2018