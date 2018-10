Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Dopoe il film suil vampiro vivente, la Sony ha messo in sviluppo un adattamento cinematografico diaffidandolo a(The Equalizer – Il Vendicatore).

Lo sceneggiatore ne ha parlato in una recente intervista con DiscussingFilm e ha alluso alla possibilità che Spider-Man compaia nel film. Naturalmente resta tutto da vedere: si tratta della prima fase di stesura della sceneggiatura, perciò il celebre arrampicamuri potrebbe essere escluso dalla storia alla stregua di quanto accaduto con Venom.

Queste, comunque, le parole di Wenk:

Ho appena cominciato. Si tratta di un mondo di interessante, di un personaggio fantastico. Aderirà moltissimo alla mitologia di Kraven il Cacciatore. E si scontrerà faccia a faccia con Spider-Man. Sto cominciando proprio ora perché si tratta di una grossa proprietà intellettuale, nel mondo Marvel ci sono tanti ostacoli da superare prima di iniziare a scrivere per afferrare la storia giusta e il tono appropriato. È un mondo tutto nuovo per me, ma la cosa bella è che si tratta di un personaggio molto realistico. Non ha superpoteri folli, perciò si addice meglio a quello che mi piace fare.