tempo di lettura 2'

Qualche giorno fa, The Ringer ha pubblicato un interessante podcast dedicato a Matt Damon e alla sua carriera che ha visto, naturalmente la partecipazione dell’attore.

In questa occasione, la star ha rivelato un aneddoto relativo a Manchester by the Sea, dramma scritto e diretto da Kenneth Lonergan con protagonisti Casey Affleck e Michelle Williams di cui è stato produttore.

Damon ha raccontato che la pellicola doveva finire diversamente, con una scena di portata “meno intima” rispetto a quella arrivata sul grande schermo che non è stato possibile girare per questione di budget.

Amo Manchester, sono davvero orgoglioso di quel film, ma Kenny aveva concepito un altro finale. Loro dovevano stare su questa barca che è un po’ l’argomento del film, c’era questo flashback risalente a prima che i figli di Casey fossero morti, prima della morte di suo fratello, era ancora sposato con Michelle Williams ed erano tutti su questa imbarcazione intenti a osservare le balene. Un momento di gioia incredibile, con questa famiglia riunita e le balene che, all’improvviso, cominciano a emergere dall’acqua. Avevamo bisogno di un fo**utissimo drone, si trattava di un giorno solo di riprese e dovevamo avere fortuna con le balene, ma in un qualche modo ce la saremmo cavata. Era un passaggio splendido, con la macchina da presa che si allontanava da questa famiglia felice – per cui le cose sarebbero poi andate in maniera terribile – la macchina da presa va sempre più sù fino a rivelare altre imbarcazioni con altre famiglie intente a fare “whale watching” e diventava una storia in mezzo a un mare di storie. Un momento epico, bello, che faceva da collante con la vicenda, ma avevamo finito il budget e ricordo di aver pensato “oh, ca**o”.

Il film racconta la storia dei Chandler, una famiglia della classe operaia del Massachusetts. Dopo la morte improvvisa del fratello maggiore Joe (Kyle Chandler), Lee (Casey Affleck) diventa il tutore legale del nipote (Lucas Hedges). Lee è costretto ad affrontare il tragico passato che lo separava da sua moglie Randi (Michelle Williams) e dal paese in cui è nato e cresciuto.

Ambientato nel North Shore del Massachusetts, Manchester by the Sea stato scritto e diretto da Kenneth Lonergan (Conta su di Me, Margaret).