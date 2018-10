tempo di lettura 2'

Netflix ha annunciato di aver avviato l’acquisizione degli ABQ Studios ad Albuquerque, in New Mexico, dove intende spendere oltre un miliardo di dollari in produzioni di film e serie nel corso dei prossimi dieci anni.

Aperti nel 2007, gli ABQ Studios includono otto teatri di posa, uffici di produzione e un ampio backlot: si tratta del più importante complesso di studios nello stato del New Mexico, che grazie a un imponente piano di incentivi è stato utilizzato da Hollywood come base per prodotti come Breaking Bad e The Avengers.

È la prima volta che Netflix acquisisce dei teatri di posa: con una vasta struttura come gli ABQ Studios, Netflix si assicura un’infrastruttura della quale è in grado di controllare i costi per ospitare buona parte delle numerose produzioni originali su cui è arrivata a investire ben 8 miliardi di dollari l’anno. Sia lo stato che la città hanno contribuito rispettivamente con 10 milioni e 4.5 milioni di dollari attraverso il fondo Local Economic Development. Tra i numerosi vantaggi di avere delle produzioni Albuquerque c’è la vicinanza con Los Angeles (2 ore di volo), le dimensioni ridotte della città (poco traffico), i numerosi sgravi fiscali e troupe locali ormai sempre più specializzate ed esperte. L’Albuquerque Film Office lavorerà con Netflix per avviare un programma di training per allinearsi con gli oltre 1000 posti di lavoro che la piattaforma streaming si prepara a generare ogni anno.

L’acquisizione comporterà anche la nascita di nuovi studios: una volta terminate le attuali produzioni, infatti, gli ABQ Studios passeranno nelle mani di Netflix e ad Albuquerque gli altri unici teatri di posa paragonabili, come dimensioni, sono gli I-25 studios. L’Albuquerque Film Office sta già lavorando a delle soluzioni per le grandi produzioni che vorranno girare in città in futuro approfittando degli sgravi fiscali (che però si attivano solo se vengono utilizzati teatri di posa), probabilmente convertendo ampi magazzini in nuovi studios.

Netflix comunque non abbandonerà Los Angeles, anzi: solo qualche giorno fa il colosso dello streaming ha firmato un contratto per affittare un edificio di 13 piani a Hollywood a partire dal 2020. Il palazzo ospiterà gli uffici della compagnia, e sebbene gli ABQ Studios saranno l’hub produttivo “stabile”, Netflix intende girare i propri Originals anche in numerose altre location e studios.

Fonte: THR