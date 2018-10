Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 4'

Manca poco più di un mese all’arrivo nei cinema di, ed è la prima volta che Johnny Depp parla del ruolo di Grindelwald alla stampa. L’attore è stato decisamente poco sotto i riflettori negli ultimi mesi, perciò è stato proprio in occasione del Zurich Film Festival che ha avuto modo di parlare del suo ingresso nella serie di film nati dalla mente di J.K. Rowling.

Nel corso della chiacchierata la star ha anche svelato che tornerà sul set del terzo film la prossima estate.

Ecco le sue parole:

È stato splendido, è saltato fuori dal nulla. Tutto a un tratto mi hanno detto che J.K. Rowling voleva parlare con me. Ho parlato con alcuni produttori, con il regista e poi con J.K. abbiamo chiacchierato a lungo sul personaggio di Grindelwald. Mi ha detto una cosa che non mi aspettavo di sentire da lei perché i dettagli dei suoi personaggi e dei suoi mondi magici sono sconvolgenti. Mi ha detto: “Non vedo l’ora di scoprire cosa farai con il personaggio”. Me lo ha consegnato con un certo grado di fiducia e la cosa mi ha commosso, sono rimasto allibito.

Così mi sono tuffato nella creazione del personaggio, mi sono fatto le mie idee, sono arrivato sul set e sembra sia piaciuto a tutti. Grindelwald è un personaggio interessante. Crede di agire per il bene superiore, ma ci sono state tante persone nel mondo della politica che la pensavano allo stesso modo. È fermo nelle sue convinzioni e non è un personaggio divertente, non è buffo.

Ho adorato interpretarlo perché c’è stato tanto spazio per provare cose diverse e avvicinarsi al personaggio con più libertà. È stato interessante lavorare su qualcuno che è praticamente un fascista, ma interpretarlo come un mago potente, manipolatore e al tempo stesso sensibile e caritatevole. Le possibilità in quel mondo sono enormi, perciò puoi sperimentare tanto. È stato bellissimo e non vedo l’ora di cominciare il prossimo film, dovremmo partire a metà dell’anno prossimo.