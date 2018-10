tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter Dave Bautista e Jimmy O. Yang (Crazy & Rich) sarebbero in trattative per entrare a far parte del cast nell’adattamento cinematografico di(Fantasilandia), serie tv della ABC andata in onda a cavallo tra gli anni settanta e gli ottanta (1977-1984).

A reimmaginare quella che in originale si chiamava Fantasy Island la Blumhouse insieme alla Sony Pictures, quest’ultima è proprietaria dei diritti della serie creata da Gene Levitt e prodotta a livello esecutivo da Aaron Spelling.

Alla regia del film vi sarà Jeff Wadlow, regista di Obbligo o Verità e Kick-Ass 2. La serie originale era ambientata su un’isola nell’Oceano Pacifico che le persone visitavano per vivere le proprie fantasie in totale libertà a fronte di sfide spesso impreviste. A supervisionare la misteriosa location Mr. Roarke (Ricardo Montalban) e il suo braccio destro Tattoo (Hervé Villechaize).

Wadlow sarà co-sceneggiatore del film insieme a Chris Roach e Jillian Jacobs, con la produzione di Jason Blum.