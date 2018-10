tempo di lettura 1'

Continua l’andamento positivo del box-office italiano, complici nuove uscite di richiamo e la tenuta di pellicole già uscite.

Al primo posto venerdì A Star is Born incassa 307mila euro, portandosi a un totale di 540mila euro in due giorni. Al secondo posto Venom raccoglie 292mila euro e sale a 5.2 milioni complessivi (con una media superiore a quella di A Star Is Born), mentre al terzo posto Johnny English Colpisce Ancora raccoglie 134mila euro e sale a 219mila euro in due giorni.

Al quarto posto The Predator incassa 84mila euro, salendo a 157mila euro in due giorni, mentre chiude la top-five Gli Incredibili 2, che incassa 74mila euro e sale a 10.6 milioni.

Le altre nuove uscite: al sesto posto Zanna Bianca incassa 52mila euro, portandosi a 80mila euro in due giorni, mentre al settimo La Fuitina Sbagliata incassa 47mila euro, confermando la miglior media della classifica (ben 900 euro), per un totale di 93mila euro in due giorni.