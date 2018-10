tempo di lettura 2'

Le ultime news circa il nuovo Grosso Guaio a Chinatown che dovrebbe vedere Dwayne Johnson come protagonista risalgono alla fine di agosto.

Il progetto, stando alle parole di Hiram Garcia, l’abituale partner produttivo di The Rock alla Seven Bucks Productions, non sarà un remake, ma un seguito.

L’idea non è quella di dare vita a un remake di Grosso Guaio a Chinatown. Non puoi rifare un classico come quello per questo la nostra idea è più che altro quella di continuare la storia. Continueremo con quell’universo. Tutto quello che è accaduto nel primo “esiste” e viene riconosciuto come tale e, fra l’altro, credo che ci sia solo una sola persona in grado di interpretare Jack Burton. E quindi Dwayne non proverà neanche a farlo.

Durante la promozione stampa del seguito di Halloween, John Carpenter, regista e mente del cult che nel 1986 vedeva Kurt Russell nei panni del protagonista Jack Burton, si è espresso in maniera alquanto critica verso l’operazione:

Vogliono fare un film con Dwayne Johnson. Ecco quello che vogliono. Per cui si sono semplicemente limitati a scegliere quel titolo. Non gliene frega un ca**o di me o del mio film. Anche perché non è stato un successo commerciale.

Anche se è effettivamente vero che Grosso Guaio a Chinatown, all’epoca, non venne baciato dai favori del box office, col tempo è diventato un cult amatissimo tanto da chi gli anni ottanta li ha vissuti, tanto da chi, per ovvie questioni anagrafiche, li ha conosciuti in seguito.

Sarà quindi interessante constatare come, nel momento in cui il film verrà messo in produzione, Dwayne Johnson and co. si avvicineranno alla cosa.

