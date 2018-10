Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Solo all’inizio del 2019 scopriremo tutti i dettagli relativi all’acquisizione della Fox da parte della Disney. Il mondo deglimolto probabilmente entrerà a far parte dell’Universo Cinematografico Marvel, ma una star dell’universo dei mutanti (universo attuale) non è del tutto convinta che i due mondi possano funzionare bene attualmente.

Tramite News Week Sophie Turner (AKA Jean Grey) ha infatti dichiarato:

Non lo so, sento che la complessità degli X-Men e del fatto dell’essere esclusi dalla società non è una cosa che accade nell’universo degli Avengers. Certo, voglio vedere un crossover ma non credo che i temi esposti attraverso gli X-Men possano funzionare bene con i Vendicatori, sarà molto diverso se lo faranno, mi piacerebbe vedere come si evolve la questione.