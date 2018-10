tempo di lettura 1'

Nei giorni scorsi si sono rincorsi dei rumour (soprattutto nati da alcuni fan) che avrebbero voluto vedere Timothee Chalamet (Chiamami col tuo Nome) nei panni del nuovo Batman nell’universo DC.

“Cosa? Quando? Chi l’ha detto?” ha risposto l’attore a Variety dopo essere stato interrogato sulla questione. Di seguito gli è stato chiesto anche se è un fan del Crociato Incappucciato e Chalamet ha risposto: “Sì, assolutamente. Il Cavaliere Oscuro è uno dei miei film preferiti”.

Su una sua possibile candidatura al ruolo sopracitato ha infine risposto “Voglio lavorare a cose del genere, su tutto ciò che è buono”.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere il giovane attore nei panni del Cavaliere Oscuro? Ditecelo nei commenti!

What does Timothée Chalamet think of the Internet casting him as #Batman? Does he want to play a superhero? https://t.co/uCeXlo0JfL #BeautifulBoy pic.twitter.com/1LDg2Ti8oO

— Variety (@Variety) 9 ottobre 2018