tempo di lettura 2'

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU ANT-MAN AND THE WASP E SU AVENGERS: INFINITY WAR

Come noto, nella scena dopo i titoli di coda di Ant-Man and the Wasp il film si ricollega direttamente ad Avengers: Infinity War. Mentre stanno facendo esperimenti nel Regno Quantico insieme a Scott (Paul Rudd), Hope (Evangeline Lilly), Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) vengono polverizzati dallo schiocco di Thanos.

Parlando con Cinema Blend, Evangeline Lilly ha spiegato la sua reazione quando ha appreso che quello che succede nella scena:

La mia reazione iniziale, onestamente, è stata: “Okay, quindi come ne uscirà?” Poi ho reagito in maniera più completa: “Fermi tutti! Sono appena arrivata! Non potete già uccidermi! Sono appena arrivata!!”

Ovviamente sappiamo tutti che è altamente improbabile che il personaggio di Wasp non “sopravviva” alle azioni di Thanos. Qualche mese fa l’attrice aveva anche rivelato che avrà una piccola parte in Avengers 4, cosa confermata alla fine delle riprese aggiuntive qualche settimana fa, e aveva dichiarato:

Non sarà una grande parte, quindi non sperateci troppo. Non avrò tante scene. Ma ci sarò! E sono fiera di esserci!

Avengers 4 uscirà il 3 maggio 2019.

Nel cast torneranno Captain America (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson), Hawkeye (Jeremy Renner), War Machine (Don Cheadle), Ant-Man (Paul Rudd), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Nebula (Karen Gillan), e vedremo Captain Marvel (Brie Larson).

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.