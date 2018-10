tempo di lettura 2'

Qualche settimana fa è stato annunciato che Mel Gibson dirigerà il remake di Il Mucchio Selvaggio di Sam Peckinpah.

Giovedì sera, intervenendo a sorpresa alla presentazione di Dragged Across Concrete all’Egyptian Theatre di Hollywood, l’attore e regista ha parlato delle origini del progetto:

Dragged Across Concrete è legato, in qualche modo, al film di Peckinpah. Volevo togliere un mucchio di cose, togliere tutto le mie cattive abitudini e i miei comportamenti sbagliati, e canalizzare uno dei miei eroi: il grande Lee Marvin. Il mio personaggio è cinico, ho cercato di riflettere ciò che era scritto sulla pagina. Nella sceneggiatura non si parla di lui citando il nome – non lo chiama Ridgeman, lo chiama “il tizio feroce”. Questa cosa mi ha colpito molto. Quindi sono stato il più feroce possibile. […] Per quanto riguarda Il Mucchio Selvaggio, all’inizio mi è sembrata una pessima idea. Perché rifarlo? Chi mai lo farebbe? Ci ho riflettuto di più, e ho pensato a un modo per raccontare questa storia. Sto lavorando con uno sceneggiatore ed è fantastico. È iniziato tutto come una cattiva idea, ma sta andando in una direzione che potrebbe essere speciale. Parla di ultime possibilità e di uomini che vivono di violenza accumulata nel tempo. I protagonisti del film originale ridono molto, ma non è una storia divertente.

Scritto da Gibson e Bryan Bagby, il film verrà diretto da Gibson e prodotto dalla Warner Bros. Ricodiamo che nel 1995 Gibson vinse l’Oscar come miglior regista per Braveheart, e nel 2017 è stato nominato per La Battaglia di Hacksaw Ridge. Oltre a Il Mucchio Selvaggio, dirigerà anche The Passion of Christ: Resurrection, sequel del suo celebre film del 2004.

Fonte: Deadline